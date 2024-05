De Rossi: “Il recupero dell’Atalanta a fine torneo falsa tutto”

E ora bisognerà vincere a Bergamo. La sfida per la Champions con Î'Atalanta come una finale, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, in cui giocarsi tutto. In fondo alla battaglia con la Juve, la Roma poteva tentare il volo, ma alla fine è riuscita a salire solo un gradino. Un punto che mantiene la squadra sulla rotta dell'Europa che conta, ma che complica di sicuro i piani, obbligando i giallorossi alla vittoria in trasferta domenica prossima: "mo, probabilmente per l'Atalanta sarà una finale. Non ci si può per- mettere di giocare una una finale quando tutti gli altri saranno in vacanza. Giocare una partita così importante alla fine falsa il cam- pionato, non è colpa di nessuno, ma ci fa fare dei calcoli diversi"