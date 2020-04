De Rossi e Totti, tante storie fra web e tv

Il gol in Champions al Bernabeu, la partita contro il Barcellona, gli ultimi minuti con la maglia della Roma e il racconto della sua vita dal mare di Ostia: oggi su Sky Sport Uno andrà in onda il “De Rossi day“, dedicato all’ex numero 16 della Roma.

Tra le partite in onda anche la finale Mondiale del 2006 di cui ieri, su Instagram, hanno parlato a lungo anche Cannavaro e Totti. Con una promessa: a fine quarantena organizzeranno un week end con tutti i campioni del mondo: “Da quella notte al Circo Massimo – le loro parole – non siamo più stati insieme come si deve. È ora di rimediare“. Tornando serio, poi Totti ha detto: “Quando avvierò la mia attività di scout, la prima trattativa la farò con la Roma“.