De Rossi e il ritorno: “Io, mai fatto avanti e mai contattato”

Daniele De Rossi e un futuro tutto da scrivere, ma per il momento lontano da Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. “Ho letto di voci di un mio ritorno a Trigoria e mi sono stupito. – dice l’ex numero 16 giallorosso – So che è in atto un cambio di proprietà, nella mia carriera non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora che ho smesso. Non basta. Non sono mai stato neppure contattato, perciò vivo la mia vita serenamente. Non ho parlato con nessuno della Roma. Oggi il mio unico ruolo è quello del tifoso che sostiene la sua squadra con amore e discrezione. Presto inizierò il corso a Coverciano, perciò non so dove e quando comincerà anche la mia nuova esperienza professionale£.