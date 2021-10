De Laurentiis nella Capitale: c’è chi lo voleva presidente

Nella sua trattoria preferita “al Moro” gli amici romanisti gli fanno la corte. Da lì uscì la voce di un acquisto del club giallorosso

Romano di nascita, campano per origini, Aurelio De Laurentiis secondo la sacra chiesa del pallone oggi dovrebbe essere osannato a Napoli e osteggiato in quella Capitale nella quale vive da rivale calcistico. E invece è esattamente l’opposto. Quando arriva nella città del Golfo da anni una scorta della Polizia lo segue in ogni spostamento per via di minacce subite in passato. E anche adesso che il Napoli vola il rapporto rimane complicato. Diverso invece quello che accade nella Capitale, dove nel tempo Aurelio ha raggiunto una stima anche calcistica, dopo quella acquisita nei decenni di lavoro nel mondo della celluloide. Aurelio - racconta 'La Gazzetta dello Sport' - vive nel cuore della capitale, a due passi dal Quirinale, spesso è ospite della trattoria “al Moro”. Qui si sono chiusi grandi affari, ma anche decise maggioranze di governo o accordi per mettere in crisi un esecutivo.