Dazn ora rilancia: rimborsi al 50% e niente moduli

Nessun modulo da compilare e rimborso del 50% sul valore del proprio abbonamento, scrive Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport. Sono queste le novità che fanno sorridere i tifosi che nel corso della prima di campionato hanno avuto problemi con le gare trasmesse da Dazn . E sono stati tanti, con numeri particolarmente importanti soprattutto nella giornata di domenica. Nel tavolo tecnico che si è svolto ieri negli uffici della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali , che per prima ha chiesto l’incontro, la piattaforma che detiene i diritti per la Serie A ha compreso l’importanza del problema e deciso di dare un segnale forte ai propri abbonati, così come espressamente chiesto dalla stessa Vezzali e dalla Lega Serie A con il presidente Lorenzo Casini e l’a.d. Luigi De Siervo collegato da remoto. Al tavolo erano inoltre presenti anche esponenti del Mise e dell’AgCom, oltre al capo Dipartimento Sport Sciscioli.

I vertici di Dazn, tra cui il ceo Stefano Azzi e il senior strategic advisor Franco Bernabè, hanno ribadito la natura straordinaria dei disservizi, motivo per cui hanno accettato di raddoppiare gli indennizzi rispetto a quanto previsto dalla delibera AgCom. Modificate poi le modalità per ottenerli: nessun documento da compilare, gli abbonati riceveranno l’accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento scelte oppure tramite voucher. La procedura scatterà martedì per completarsi in due settimane.