Dazn fa il pieno: Europa League, Conference e Champions donne

Dopo la Serie A (con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e il rinnovo per i diritti tv della Serie B, l'emittente aggiunge così un altro tassello alla propria offerta

Nuovi colpi per Dazn che trasmetterà tutta la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi 3 anni su internet, in co-esclusiva con Sky, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dopo la Serie A (con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e il rinnovo per i diritti tv della Serie B, Dazn aggiunge così un altro tassello alla propria offerta, che comprende inoltre anche altre competizioni calcistiche internazionali tra cui Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di Inter e Milan.

Inoltre Dazn ha acquisito i diritti globali per trasmettere la Uefa Women’s Champions League per le prossime quattro stagioni, fino al 2025. Come parte di questo accordo è stata stretta una partnership con YouTube che, per la prima volta, renderà la competizione live e disponibile gratuitamente per i fan di tutto il mondo. È la prima volta che Uefa centralizza i diritti tv di tutte le partite di Champions femminile su un’unica piattaforma globale. In un momento in cui lo sport femminile professionistico continua a lottare per una maggiore visibilità, questa nuova partnership offre al movimento un’importante visibilità rendendo le partite per tutta la stagione disponibili ai fan di tutto il mondo. In proposito, Dazn debutta sul proprio canale YouTube dedicato alla Champions donne con il cortometraggio “We All Rise With More Eyes”.