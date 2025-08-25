Da un Sancho all'altro, dal grande al piccolo. Ed allora se non c'è più la possibilità di arrivare a Jadon, Massara sta provando a tuffarsi su Tyrique. Che poi di cognome fa George, baby del Chelsea che con Maresca lo scorso anno si è messo in mostra con 3 gol e 5 assist in 27 gare (spesso spezzoni). Ma soprattutto - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - è considerato proprio un Sancho in miniatura, lui che dell'attaccante del Manchester United è sempre stato un estimatore, fin da bambino (sul web gira una foto in cui sono insieme, quando Tyrique aveva appena 11 anni). E che lo scorso anno ha coronato il sogno di giocarsi insieme, al Chelsea. Sancho sembra sempre più lontano, anche se poi Gasperini nel post-Bologna ha "smentito" Massara. "Sancho non ha mai detto no alla Roma". ad aspettare altre 40 ore, intanto però hanno chiesto al Chelsea proprio George. Che i Blues vogliono dare in prestito. Solo che come per Echeverri, la Roma vuole un diritto di riscatto. Da capire se il Chelsea lo concederà o meno. Gasperini si è mosso personalmente con Matteo Pessina, uno che ha allenato per tre stagioni all'Atalanta ed a cui ha telefonato per sentire la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in giallorosso. Per il ruolo di vice Angelino (o, meglio, di alternativa dello spagnolo) resta invece in piedi la candidatura del greco Tsimikas, che il Liverpool vuole però cedere e non dare in prestito.