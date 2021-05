Darboe tocca Pinamonti in area: rigore? Ci stava

Gli episodi da moviola del match di San Siro tra Inter e Roma

Partita abbastanza semplice per l’arbitro Chiffi, di professione ingegnere. Giusto il primo giallo arrivato dopo pochi minuti: entrata scomposta di Darboe ai danni di Sanchez. Al 27' ancora Sanchez è lanciato verso l’area giallorossa in contropiede, Santon sceglie il fallo tattico: inevitabile l’ammonizione. Non è da rosso, scrive Guglielmo Longhi su "La Gazzetta dello Sport", perché l’attaccante interista si sta allargando a destra mentre viene fermato. Giusto anche il giallo a Kumbulla per un brutto intervento su Barella, ma lo meriterebbe anche Brozovic per un fallo su El Shaarawy. All’81’ Karsdorp butta giù Hakimi al limite, ammonito anche lui. Due minuti dopo, l’episodio più discusso: Darboe tocca Pinamonti in area. Per Chiffi non è rigore, ma indicare il dischetto non sarebbe stato un errore.