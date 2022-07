Darboe operato: starà fuori 6-8 mesi

Domani mattina, la squadra farà ancora lavoro tattico a Tel Aviv, per trasferirsi a Haifa solo nel pomeriggio, in vista del match contro il Tottenham, fissato alle 20.15 ora italiana

Giorni di emozioni forti in casa Roma, anche se di segno molto diverso fra loro scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Oggi infatti, dopo l’allenamento del mattino, i giocatori che lo desidereranno potranno far parte della delegazione che andrà a Gerusalemme. La meta è il Muro del Pianto, ma non è escluso che possano fare anche un piccolo giro per la città vecchia. Domani mattina, poi, la squadra farà ancora lavoro tattico a Tel Aviv, per trasferirsi a Haifa solo nel pomeriggio, in vista del match contro il Tottenham, fissato alle 20.15 ora italiana.