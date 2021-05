Darboe, Mou lo ha promosso. Resterà giallorosso con un contratto nuovo

Il mediano farà parte dei 4 centrali della prossima rosa Guadagna 50mila euro, presto Pinto gli farà un regalo...

Fonseca è stato chiaro: "Ebrima ha cambiato la Roma". Boom, verrebbe da dire, considerando che Ebrima è Darboe. Di certo c’è che Darboe ha cambiato un po’ anche il suo futuro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Oltre che quello della Roma. Perché dal prossimo anno farà parte a tutti gli effetti della rosa della prima squadra. In poco più di dieci giorni (dalla semifinale con il Manchester United del 6 maggio ad oggi) ha sovvertito gerarchie, cambiato i programmi e risolto un problema. Ora sul mercato bisognerà trovare un solo centrocampista e non più due. Ma come ha fatto Darboe a cambiare di colpo la Roma? Di fatto perché è uno di quei centrocampisti in grado di dare equilibrio alla squadra, sapendo fare bene tutte e due le fasi, difensiva ed offensiva. L’unico vero incontrista che ha a disposizione Fonseca, anche se ovviamente deve ancora crescere un po’ nella tenuta fisica e atletica. Ma è anche uno che ragiona sempre in verticale, che gioca con coraggio e serenità allo stesso tempo. Nella prossima stagione i centrocampisti centrali a disposizione di Mourinho saranno lui, Villar, Cristante e un mister X da individuare sul mercato. Koopmeiners dell’Az Alkmaar è un profilo che piace parecchio, Matic del Manchester United è l’altro nome su cui si sta discutendo (e che, tra l’altro, Mou conosce molto bene per averlo già avuto con sé sia al Chelsea sia con i Red Devils). Di certo, però, nei quattro mediani ci sarà posto anche per Darboe. Che Mourinho ha imparato ad apprezzare proprio in questi giorni. E presto per Darboe arriverà anche un contratto tutto nuovo. Il centrocampista del Gambia attualmente ha infatti un accordo fino al 2023, a circa 50mila euro l’anno. Finito il campionato Pinto si siederà con l’entourage del giocatore per sistemare subito le cose e allontanare immediatamente le sirene che si sono già fatte sentire dall’Inghilterra.