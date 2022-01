Danilo in prestito: dopo Sergio Oliveira Mou pesca ancora tra i portoghesi

Offerto il mediano del Psg, ma i giallorossi non vogliono l’obbligo di riscatto: il tecnico punta sull’esperienza dei suoi connazionali

Ci sono agenti da mezza Europa che propongono alla Roma la loro merce, spesso di eccellente qualità, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.Fra questi spicca ancora il nome di Danilo Pereira del Psg, classe 1991 appunto, che in questo momento a Parigi, chiuso dai vari Verratti, Paredes, Vijnaldum, Gueye, Herrera, Edimbe, Tourè – senza neppure mettere in campo l’idea Ndombelé (offerto anche alla Roma) e Pogba per l’estate – potrebbe chiedere immediata ospitalità in una corte amica. Morale: mentre i giovani entrano a far parte del progetto a medio termine del club giallorosso, seguendo le indicazioni di José Mourinho la squadra ha sempre più una impronta da “instant team”. In questa ottica, visto che le condizioni economiche dell’ingaggio sono abbastanza favorevoli (circa 2,5 milioni netti, quindi la metà per sei mesi), Danilo potrebbe essere una soluzione conveniente, ma con un distinguo: solo se il Psg accettasse l’ipotesi di un prestito secco o con diritto di riscatto, cioè senza obblighi di sorta. Il profilo del giocatore interessa, ma non è quel regista che Mourinho chiede dal maggio scorso. Su questo fronte, in chiave estiva, il preferito sarebbe sempre Xhaka, qualora l’Arsenal aprisse alla cessione a cifre accessibili. In modo più defilato torna a circolare anche il nome di Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza a giugno. Proprio per questo, però, la formula prediletta del prestito sarebbe impossibile e il club giallorosso, al momento, non ha intenzione di spendere quei 4-5 milioni che il centrocampista austriaco verrebbe a costare. Resta defilata anche l’idea Nandez del Cagliari. Se Danilo approdasse alla Roma verrebbe a rafforzare quella colonia portoghese che ormai domina a Trigoria. Da Pinto a Mourinho, da Rui Patricio a Oliveira, in giallorosso si respira aria da Oceano Atlantico, Forse anche per questo un tipo come Danilo Pereira alla Roma potrebbe trovarsi molto bene.