La richiesta d'aiuto di Gian Piero Gasperini è arrivata a dama, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. leri, infatti, il ds della Roma Tony D'Amico è stato molto diretto sul prossimo mercato di gennaio, anche se poi l'impressione è che le idee a Trigoria fossero chiare già da tempo. "Per poter competere in Champions e confermarci in campionato abbiamo bisogno di un altro step, di aggiungere qualcosa - le sue parole prima della partita -. Ci abbiamo provato in estate e non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare questo step se vogliamo continuare ad affrontare competizioni come la Champions". Anche se la sconfitta con il Real ha anche degli aspetti positivi: "Quella gara ci ha lasciato la consapevolezza di aver fatto una grande prestazione. La Champions ti rende più forte, anche nelle sconfitte".