Dall’Inter al Verona: sugli ingaggi da ridurre la Serie A è in attesa

La Juve ha servito l’assist, ora è il momento di vedere che cosa faranno le altre società. Al momento sembra che il resto della Serie A preferisca stare su posizioni attendiste. Oggi, comunque, sarà una giornata importante: alle 18.45 c’è il vertice Lega-Aic. Sul tavolo ci sono la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato oppure la richiesta di uno ‘sconto’ proporzionato all’entità dell’ingaggio di ogni giocatore. L’obiettivo – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – sembra essere sempre quello di arrivare a un accordo nazionale, anche se non vincolerebbe i singoli giocatori.

Inter e Roma sono le società che seguono la Juventus nella classifica delle rose con gli stipendi più ricchi e potrebbero quindi avere più interesse al rinvio di una parte degli ingaggi nell’esercizio 2020/21 come deciso da Agnelli. Dall’Inter filtra una linea netta: il club non ha intenzione di fare passi in avanti affrettati, anche perché non c’è la Borsa che pressa. Tutto fermo anche in casa Roma: i giallorossi, quotati in Borsa come la Juve, devono ancora parlare con giocatori e agenti ma ovviamente puntano a tagliare i 134 milioni di ingaggi stagionali. Nessuna mossa anche Napoli, Milan e Lazio.