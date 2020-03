Dall’ex Spinazzola a lady Papu: “Dai Bergamo, ce la farai”

Vecchi amici che non hanno dimenticato la casa dove hanno vissuto. Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola oggi giocano nella Roma, ma hanno legato tante belle pagine del proprio passato all’Atalanta e a Bergamo: ieri entrambi hanno parlato anche del dramma che sta vivendo la loro città di un tempo, riporta “La Gazzetta dello Sport”. “Quella di Bergamo è una situazione surreale: ai miei ex compagni dico “mola mia” e mando un abbraccio. I bergamaschi sono un grande popolo e sapranno sicuramente rialzarsi”, ha detto Mancini a Sky. Spinazzola, invece, ha parlato così a Roma Radio: “Abbraccio la città di Bergamo, alla quale sono legatissimo: mi dispiace molto per ciò che sta succedendo. E penso al personale sanitario che si sta sacrificando per noi in questi giorni difficili: questi sono i veri eroi”.

Su Instagram, ieri, si è fatta sentire Linda Gomez, moglie del Papu. Pubblicando un video della città deserta, la compagna del capitano dell’Atalanta ha espresso il suo pensiero: “Oggi sono uscita dopo settimane per prendere il latte per Milo in farmacia. A Bergamo non si canta alle 18: qui, ci sono solo due cose, silenzio e ambulanze. Manca poco e tornerà tutto come prima, anzi quasi, perché questa situazione ci ha insegnato a dare valore a ciò che davamo per scontato. Bergamo, tra poco sarai piena di nuovo”