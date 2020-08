Dalle Nazionali ai primi test contro Benevento e Frosinone

Nuovo turno di tamponi oggi a Trigoria per i calciatori, Fonseca e lo staff della Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Senza allarmismi, ma con la consapevolezza di aver fatto di tutto per tutelare sempre la salute dei dipendenti e dei tesserati, dopo le positività di ieri (Bruno Peres e Kluivert) che si sono aggiunte a quelle di due Primavera, di Mirante e di Carles Perez, la Roma ha deciso di annullare per precauzione la prima seduta della nuova stagione e di ricontrollare tutti. Stamattina quindi nuovi test e se saranno confermate tutte le negatività ci saranno allenamenti al tardo pomeriggio e domani in mattinata.

Sabato prossimo, invece, prima amichevole della stagione a Trigoria contro il Benevento, che vorrebbe Kluivert in prestito. Dopo la sfida alla neopromossa formazione di Inzaghi, la Roma allo Stirpe (a porte chiuse) affronterà il Frosinone mercoledì 9 settembre alle 18. Trigoria, in ogni caso, da domani si svuoterà: 13 i giocatori che andranno in nazionale. Torneranno tutti tra il 5 e il 10 settembre.