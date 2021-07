Dalla Serie A appello a Draghi: stadi subito aperti e ristori per i club

La crisi di sistema è stata causata dalla pandemia con perdite, già stimate, per oltre un miliardo e duecento milioni di euro

Un nuovo incontro per parlare del ritorno del pubblico negli stadi. E’ diventata un’abitudine per i vertici delle società di A: ieri molti dei rappresentanti delle squadre del campionato si sono visti in un hotel del centro di Milano, come riporta La Gazzetta dello Sport. Era già successo il cinque luglio scorso, e il tema era stato al centro del dibattito delle ultime due assemblee di Lega di questo mese. Ieri il passo avanti è stato mettere nero su bianco l’appello delle società al Premier Draghi. Si parte dalla premessa che riguarda la crisi di sistema causata dalla pandemia con perdite, già stimate, per oltre un miliardo e duecento milioni di euro, con conseguenze che rischiano di essere irreversibili per un settore importante dell’economia italiana. Allo stesso tempo, ricordano i club, è la Serie A che fa da traino all’intero movimento, con entrate e contribuzioni fiscali per oltre un miliardo. Motivo per cui i club ritengono sia ora “un dovere istituzionale” trovare soluzioni che possano salvare non solo la A, ma anche le altre categorie, tra professionisti e dilettanti, e gli altri sport.