Dalla parte di Dzeko. La Roma e una fascia che scotta: la squadra rivuole Edin capitano

Chiariamolo subito, non esistono né fronde né prese di posizione ufficiali, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. C’è però il desiderio di tornare alla normalità e la voglia di agganciare quel quarto posto che vorrebbe dire tornare in Champions. E, contestualmente, centrare il traguardo della società. Ecco, per arrivare a tutto questo la Roma (intesa come squadra) sa che uno come Edin Dzeko non solo è fondamentale, ma potrebbe essere anche decisivo. Ed è per questo che avrebbe piacere che la fascia possa tornare il prima possibile proprio sul braccio del centravanti bosniaco, perché sa che questo passo responsabilizzerebbe ulteriormente Edin e gli darebbe nuove motivazioni per affrontare al massimo questa seconda parte di stagione.

Intanto, però, c’è da capire se Dzeko tornerà ad essere titolare o meno. L’impressione è che si vada verso quella strada, con il bosniaco che potrebbe giocare dal via con l’Udinese e magari a Benevento, la prossima settimana. Mentre Borja Mayoral potrebbe guidare l’attacco giallorosso nella doppia sfida contro il Braga (18 e 25 febbraio), valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Anche se in questo momento Fonseca è convinto che la squadra renda meglio con Mayoral ed i numeri in tal senso lo supportano. Quando non ha giocato Dzeko, infatti, ha praticamente giocato sempre lo spagnolo. E senza Edin in campo le statistiche giallorosse sono nettamente migliori: si vince di più (71,4 contro 52,4%), si segna di più (2,7 gol di media contro 1,8) e si portano a casa più punti (una media di 2,1 contro 1,8). Insomma, paradossalmente i numeri dicono che la Roma giri molto meglio senza la sua principale bocca da fuoco che non con lui.