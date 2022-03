Dalla A ben 174 milioni ai procuratori. Juve, Inter e Roma nettamente in testa

Il totale dei giallorossi è di poco sotto ai 26 milioni, e tiene conto per l’immediato dei 4 milioni da addebitare all’operato del nuovo manager Thiago Pinto: il resto è eredità della gestione Pallotta

Aumentano i numeri del calciomercato e nel 2021 la Serie A arriva a spendere quasi 174 milioni per le relative commissioni pattuite in giro per il mondo, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’ormai tradizionale report della Federcalcio propone il totale squadra per squadra. Considerando anche i costi per assicurarsi Moise Kean dall’Everton e Locatelli del Sassuolo la società bianconera arriva ad un totale di quasi 29 milioni di euro, superando i 20 milioni del 2020. Ma l’impennata più considerevole è quella dell’Inter, salita a quota 27,5. Anche la Roma s’è mossa in maniera simile. Il totale di poco sotto ai 26 milioni, infatti, tiene conto per l’immediato dei 4 milioni da addebitare all’operato del nuovo manager Thiago Pinto: il resto è eredità della gestione Pallotta con 10 milioni di impegni presi negli anni passati e altri 12 maturati nei mesi precedenti. In questa galleria spicca la vicenda di Tammy Abraham: il centravanti inglese arrivato dal Chelsea è costato 40 milioni, mentre i suoi agenti hanno pattuito un cachet da 800 mila euro all’anno per 4 anni.