Dal tifo della famiglia, all’amore per Thea: Solbakken, una vita a tutto calcio

Ieri è sbarcato a Fiumicino con Thea al suo fianco. Lei è la ragazza che da circa sei anni fa coppia fissa con Ola, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È praticamente l’altra metà del nuovo attaccante giallorosso, il rifugio in cui Solbakken trova serenità in ogni momento di difficoltà. Con Thea da gennaio sarà a Roma , perché i due convivono già da anni in Norvegia e hanno all’orizzonte anche la voglia di convolare a nozze (e chissà che magari non lo facciano proprio mentre sono nella Capitale...).

Del resto, Solbakken come tanti ragazzi del nord Europa viene da una famiglia giovane, dove i passi si fanno presto, in modo precoce, almeno se paragonati alle abitudini di noi italiani. Anche i genitori sono tendenzialmente giovani, basti pensare che papà Brynjar ha 53 anni e mamma Guri 52. Anche loro sono pronti a seguire il figlio in questa nuova avventura, la prima lontana dalla terra di casa, la Norvegia. Anche se lo faranno con la discrezione e la leggerezza tipiche delle famiglie scandinave. Il giorno del suo esordio in nazionale, il 13 novembre dello scorso anno (Norvegia-Lettonia 0-0 a Oslo), furono costretti a causa del Covid a vedere la partita da casa, a Melhus, un paese di circa 7mila persone nella contea di Trøndelag, 15 chilometri a sud di Trondheim. Ola non è il solo figlio dei Solbakken: ci sono anche i due fratelli Kristoffer e Petter e la sorella Ella. Con Petter e Ella che hanno anche loro la passione smodata per il calcio (tanto che giocano entrambi con il Tiller Il).