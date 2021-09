Dal Sassuolo al Sassuolo, i due anni dorati di Mkhitaryan

Il 15 settembre esordì degnando proprio contro i neroverdi all'Olimpico

Era il 15 settembre del 2019 e all’Olimpico c’era il Sassuolo come accadrà domenica. Gli occhi dei tifosi erano tutti su Mkhitaryan al suo esordio con la maglia della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ci mise poco a conquistare tutti, appena 22 minuti che gli bastarono per siglare il primo gol. Nonostante una prima stagione in cui ha dovuto convivere con tanti infortuni, in questi due anni Mkhitaryan è stato il giocatore in assoluto più decisivo della rosa. Ha messo a segno 25 gol e siglato anche 21 assist. Anche per questo Mourinho l’ha voluto ancora con sé, nonostante qualche ruggine passata. Oggi quei problemi sono il passato e loro hanno deciso di ripartire insieme. I risultati si sono visti: Mkhitaryan ha segnato contro la Fiorentina e servito due assist contro Trabzonspor e Salernitana.