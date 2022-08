Dal rientro di Bonucci alla carta Miretti. Le Mosse di Allegri per sfidare Mou

Lo 0-0 in casa della Sampdoria ha scatenato sui social la reazione di quella fetta di tifosi della Juventus anti-allegriana scrive Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport. Per la fazione di critici dell’allenatore bianconero, non sono bastate infatti le assenze a giustificare il calcio proposto a Marassi. Max nel dopogara è stato decisamente più diplomatico, apprezzando la solidità della squadra («Abbiamo rischiato pochissimo») e rimarcando come gli infortuni di certi top player complichino inevitabilmente la strada verso la vittoria. È il celeberrimo discorso sulle categorie dei calciatori. Allegri, però, in vista della Roma potrebbe studiare degli aggiustamenti, perché al di là delle spiegazioni pubbliche, che qualcosa non sia andato per il meglio nella Juve di Genova sarà stato evidente anche al tecnico livornese. Soprattutto nel primo tempo, la squadra bianconera è parsa in difficoltà nella costruzione, con Locatelli spesso schermato da Caputo nella ricezione palla o le due mezzali troppo distanti. Sui social, è stata diffusa un’immagine eloquente: Juve in possesso palla, i quattro difensori più Locatelli in linea, McKennie e Rabiot larghi e i tre attaccanti nella metà campo della Samp. In mezzo al campo, un’autentica voragine popolata solo da giocatori blucerchiati.