Dal Portogallo alla Roma, José al debutto è una garanzia

Mourinho, da sempre, pensa che vincere aiuti a vincere. Partire con un buon risultato dà fiducia alla squadra, serenità a lui e all’ambiente. “Se iniziamo bene la strada non sarà più corta o più facile. Ma sarà più semplice iniziare a percorrerla” disse anni fa. Lo Special One ha allenato in molte piazze calde e sa come un risultato negativo all’esordio rischi di trascinarsi dietro polemiche, depressione e malumore. E per uno attento ai dettagli come lui, l’aspetto emotivo è fondamentale.