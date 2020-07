Dai Fonseca, batti un colpo. Ora serve la marcia in più

Da una parte ci sono i numeri, che certamente non lo possono far sorridere. Dall’altra, però, ci sono le ambizioni, la motivazione, il coraggio. Paulo Fonseca non vuole che nessuno a Trigoria alzi bandiera bianca, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Vuole trasmettere positività e cuore, se necessario. Sa che rispetto al passato i numeri dicono che la sua Roma non è migliorata, anzi, ma lui non ci sta.

Rispetto allo scorso anno ha di più il pallone (56% contro 51%), centra di più la porta (16 tiri di media di cui sette nello specchio) e segna di più (2,2 gol contro 1,89).

Nell’era americana, però, a livello di media punti solo Zdenek Zeman e Luis Enrique hanno fatto peggio di Fonseca: tutti gli altri tecnici sono andati meglio di lui, anche Andreazzoli.