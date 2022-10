Dai due capitani agli uomini gol: Roma-Napoli, una sfida nazionale per decollare

C’è un fantasma azzurro che domani si aggirerà per l’Olimpico, scrivono Massimo Cecchini e Gianluca Monti su La Gazzetta dello Sport. Avrà l’aria serena di quelli che, benedetti dal commissario tecnico Roberto Mancini , provano a dare linfa al nuovo corso azzurro. La sfida tra Roma e Napoli, in fondo, racconta anche le storie di quella pattuglia di “nazionali” che saranno messi in vetrina da quella visibilità che loro stessi si sono procurati con anni di buone prestazioni. Da Spinazzola a Politano, perciò, quello che combinano i ragazzi che sono sempre pronti a trasformarsi in pasdaran dell’Italia sarà passato alla lente d’ingrandimento anche dai tanti che non vedranno la partita solo per tifare.

I “fratelli d’Italia” che frequentano il centro sportivo di Trigoria non sono affatto pochi. Non sorprende perciò che tutti loro, in modi diversi, potrebbero risultare decisivi nel match di domani contro gli uomini di Spalletti. In difesa c’è Gianluca Mancini a cercare di riconquistare il cuore del suo omonimo commissario tecnico, mentre sulla fascia sinistra – saltata con autorizzazione l’ultima convocazione – scalpita sempre Leonardo Spinazzola, ancora alla ricerca del tempo perduto dopo la rottura del tendine d’achille occorsagli durante l’ultimo Europeo. In mediana, poi, ci sono intelligenza e classe su cui il tecnico azzurro conta sempre. Materiale assicurato da gente come Bryan Cristante e capitan Lorenzo Pellegrini, che vorrebbero lasciare il segno. In attacco infine, accanto all’usato sicuro Andrea Belotti, che Mancini non perde mai di vista, rimane sempre in rampa di lancio Nicolò Zaniolo. "Le porte per lui sono sempre aperte", ha detto il selezionatore azzurro solo pochi giorni fa. Quanto basta per credere che i tempi per un riavvicinamento sono maturi, soprattutto se saranno finalmente santificati da quei gol che gli mancano.