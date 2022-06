Da Zaniolo a ElSha fino a Pellegrini: ecco tutti quelli che già faticano

Non solo Nicolò Zaniolo a Pontremoli (la caviglia sta bene, sta facendo un lavoro di preparazione al ritiro): sono tanti i romanisti che non hanno staccato del tutto la spina, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Stephan El Shaarawy, ad esempio, a Ibiza si allena in collegamento con il preparatore Carmine Menna, lo stesso di Immobile e Rugani. Lorenzo Pellegrini, in vacanza con il cugino e le rispettive famiglie alle Maldive, si mantiene in forma allenandosi in palestra e all’aria aperta e lo stesso sta facendo Kumbulla alle Seychelles. Stesso discorso per quanto riguarda Abraham a Los Angeles che si è anche dato al basket. Si allena, in Spagna, anche Gonzalo Villar che, però, non è sicuro di partire con la Roma per il ritiro in Portogallo. Lui, come Diawara, Riccardi e Kluivert, potrebbe rimanere a Trigoria in attesa di trovare squadra. La speranza, sua e della Roma, è che le offerte arrivino entro le prossime due settimane.