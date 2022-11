Da Totti a Di Canio, quei derby decisi da chi è nato qui

Andiamo a tirar giù dagli scaffali e dalle cineteche qualche scena, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport.Ne abbiamo scelte sei e per cominciare bisogna inchinarsi al «dottore», Fulvio Bernardini detto Fuffo, laziale prima e romanista poi. Fra l’altro, anche nel suo curriculum da allenatore ci sono tutte e due le squadre. Ma non deviamo, portiamoci a Campo Testaccio, il primo novembre del 1933, dove succede qualcosa di storico per il derby: lo scarto più grande della storia, Roma-Lazio 5-0. Bernardini ne segna due, l’altro marcatore è Ernesto Tomasi, che firma una tripletta. Nota di cronaca: la Lazio gioca quasi tutto il derby in dieci per la frattura del malleolo di Del Debbio. Niente sostituzioni, altro che le cinque di questi tempi.