Da Smalling a Miky: test superato, pronti per sfidare l’Old Trafford

Nonostante il k.o. Roma ottimista L’inglese e Spinazzola rientrano, l’armeno e Veretout crescono

Nonostante la decima sconfitta in campionato e una difesa che ormai è appena la undicesima della Serie A, la partita di Cagliari è stata utile per la Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Occorreva, infatti, che Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan e Jordan Veretout mettessero benzina nelle gambe in vista della semifinale di Europa League e in questo senso la missione è stata compiuta. Il più atteso era senz’altro Smalling, che non giocava dal 7 marzo. Il tagliando è andato bene e si può pienamente considerare arruolato per la sfida da ex al Manchester United, vincendo anche 9 trofei. Al netto del risultato, prova incoraggiante anche per Spinazzola.