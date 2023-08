Da Pruzzo a Bati: a Roma l’ariete porta fortuna

È bastato che si spargesse la voce - “la Roma punta decisa a Lukaku!” - e la città giallorossa è subito (e giustamente) impazzita di gioia, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport . Perché ad un gruppo pieno di qualità - da Dybala a Pellegrini ed Aouar - mancava il centravanti che facesse sognare. Capace di aggiungersi alla galleria di grandi attaccanti del club. Già, perché la tradizione è ricchissima, così come la lista dei giocatori che - da Totti in giù - hanno fatto la storia della società a suon di gol . Dai formidabili personaggi di epoche un po’ più lontane a quelli che - negli ultimi 40 anni - si sono rincorsi nel loro modo, molto diverso, di essere e scoprirsi protagonisti. E, senza citarli tutti, ecco perciò una carrellata di grandissimi interpreti, a cui la Roma ha pensato di provare ad aggiungere anche Lukaku . Da Pruzzo a Voeller , da Balbo a Montella , da Batistuta a Dzeko , è un festival di nomi eccellenti che hanno fatto cantare l’Olimpico.

Certo è che Lukaku, per la nuova Roma di Mourinho, rappresenta sicuramente quel valore aggiunto di forza, potenza che serve nel calcio di oggi come è stato fondamentale nei momenti di maggior successo degli ultimi 40 anni. Quando l’ariete ha portato direttamente allo scudetto. Sì, perché tanti sono stati importanti, alcuni fenomenali, ma è con Pruzzo e Batistuta - così come adesso si prova con Lukaku - che la Roma ha trovato la sua espressione massima, arrivando al titolo. Lukaku come Pruzzo e Batistuta, l’uomo capace di andare dritto all’obiettivo. Di consentire alla Roma di scalare le gerarchie dei pronostici e di assumersi la dolce responsabilità di provare a vincere. Perché il primo anno i Friedkin hanno portato Mourinho, il secondo Dybala e il terzo si sono messi in testa di battere la concorrenza e arrivare a Lukaku. Alfieri di una Roma che, malgrado la falsa partenza tra Salernitana e Verona, i tifosi vogliono protagonista.