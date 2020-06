Da Piola a Totti fino a Cornelius: se il gol ha una vittima preferita

Andreas Cornelius nel guiness dei primati del campionato italiano per aver segnato 6 gol alla stessa squadra nella stessa stagione, ovvero il Genoa, contro il quale il danese ha siglato una tripletta sia all’andata che al ritorno. Come lui solo Marco Borriello nella stagione 2006-2007, con la maglia del Genoa contro l’Udinese, e Kurt Hamrin nel 1957-58, contro il Genoa con il Padova. Parlando di “vittime preferite”, “La Gazzetta dello Sport” ricorda anche che nessuno, nella propria carriera, ha segnato tanti gol (19) contro il Parma quanti ne ha siglati Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è anche il giocatore che ha segnato di più al Cagliari (14) e alla Sampdoria (15). Ma poi ci sono Silvio Piola, che ha fatto del Milan e della Fiorentina le proprie vittime preferite (rispettivamente 22 e 21 reti), Giampaolo Boniperti che ce l’aveva con l’Atalanta (15 gol) e, più recentemente, Higuain e Belotti che hanno castigato il Sassuolo 8 volte. Per non parlare poi di Marco Delvecchio, a segno 9 volte nei derby.