Da Pellegrini a Zaniolo, Pinto al lavoro sui rinnovi del blocco degli azzurri

Il capitano e Spinazzola sono all’Europeo, Mancini e Nicolò nel gruppo: la Roma vuole tenerli tutti a lungo

Un velo di azzurro, presente e futuro. Un marchio di fabbrica a cui la Roma tiene da morire, non fosse altro perché poi è un brand identity da sfruttare non solo adesso – in tempi di Europeo – ma anche negli anni futuri, considerando la giovane età dei giocatori in questione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Già, i quattro moschettieri azzurri della Roma, quelli con cui presto i giallorossi si siederanno a tavolino per rinnovare i rispettivi contratti. Due di loro (Pellegrini e Spinazzola) sono destinati ad essere protagonisti anche in questi giorni agli ordini del c.t. Roberto Mancini, un altro (l’altro Mancini, Gianluca) è stato "tagliato" ad un soffio dal traguardo azzurro e il quarto (Zaniolo) non è all’Europeo solo per il brutto infortunio al ginocchio sinistro che lo tiene fuori causa da quasi nove mesi. Anche su questi quattro Mourinho vuole costruire la Roma del futuro. Pellegrini ha il contratto in scadenza nel 2022 anche se – a conti fatti – sul suo rinnovo sono tutti pronti a scommetterci su. Perché la Roma vuole continuare a investire su Pellegrini e lui vuole diventare una bandiera della Roma. La fumata bianca molto probabilmente arriverà subito dopo l’Europeo, con un contratto notevolmente più ricco per Lorenzo rispetto a quello attuale (2,5 milioni di euro garantiti, bonus compresi). Spinazzola, invece, ha ancora tre anni di contratto e dei tre sembra francamente la situazione meno impellente (guadagnando già molto, tre milioni più bonus a stagione). Sulla scia dell’Europeo – soprattutto nel caso lo faccia bene – potrebbero però crearsi le premesse per dover intervenire. E, magari, sminare sul nascere anche qualche tentativo di altri club, soprattutto quelli all’estero. E subito dopo la Roma si porrà il problema di Mancini e Zaniolo.