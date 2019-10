Da Pallotta: Stati generali a Boston sulle strategie commerciali

Il direttore marketing Francesco Calvo è già a Boston, oggi lo raggiungerà anche il Ceo Guido Fienga. Lì, nelle terre del Massachusetts, direttamente a “casa” di James Pallotta si stilerà il primo vero bilancio della stagione giallorossa. La pausa di campionato è infatti propizia per il primo degli Stati generali della Roma, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. I temi sul tavolo questa volta saranno soprattutto di natura commerciale, volti alle strategie opportune per provare ad aumentare i ricavi nel settore in questione, anche in considerazione della recente perdita dello sponsor legato ai kit di allenamento (Betway avrebbe dovuto versare nelle casse della Roma altri 9 milioni per i prossimi due anni, più un’opzione da 6,5 milioni per la stagione 2021-22), perdita connessa con il Decreto Dignità. Pallotta e Fienga, ovviamente, avranno anche modo di parlare della gestione attuale del club, ad iniziare dai risultati della squadra per finire ai rapporti interni ed esterni. Facile pensare che verrà approfondita anche la questione arbitrale, considerando che subito dopo la fine della partita pareggiata in casa con il Cagliari il presidente romanista è stato duro e polemico via Twitter.