Da Nesta a Keita: sfidare la Roma sarà come un derby

Un derby per quattro. Il posticipo di lunedì tra Roma e Monza sarà speciale per quattro protagonisti dei brianzoli. Alessandro Nesta, Keita Baldé, Gaetano Castrovilli e Jean-Daniel Akpa Akpro (quest’ultimo se dovesse recuperare dai problemi fisici) hanno nella Lazio il cuore passato e presente e pure - in due - la proprietaria del cartellino. Sarà dunque speciale per loro giocare all’Olimpico sabato sera. Partendo da Nesta, fresco del ritorno sulla panchina dei brianzoli e reduce da uno 0-0 contro il Lecce che ha infuso ottimismo e serenità nell’ambiente monzese. Per l’allenatore - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarà la prima volta all’Olimpico da allenatore. Il calendario gli ha proposto sia la Lazio sia la Roma in casa. Con i giallorossi aveva pareggiato, con i biancocelesti aveva perso. Per Nesta lunedì sera quell’Olimpico vestito di giallorosso sarà come un derby. Dentro di sé la vivrà un po’ così, consapevole che le emozioni saranno tutte convogliate dentro la missione del Monza. Ovvero fare punti e inseguire l’impresa della salvezza.