Da Mancini a Zaniolo, i “Magnifici Dieci” con cui costruire la nuova Roma di Mou

Il tecnico portoghese ha scelto la base di partenza per la sua avventura in giallorosso studiando i video. E Totti apre: "Se i Friedkin chiamano..."

A Roma c’è attivismo sull’asse portoghese José Mourinho-Tiago Pinto, che non prendono in considerazione solo gli arrivi, ma anche le conferme indispensabili al nuovo progetto, scrive massimo Cecchini suLa Gazzetta dello Sport. In tanti sperano in un ritorno di Totti, che ha dichiarato: “Nessuno mi ha chiamato, se lo facessero mi metterei seduto e per il rispetto che ho dei Friedkin e di Mourinho ci parlerei". Intanto lo Special One, anche se non è atteso a breve a Trigoria, sta ricevendo continue relazioni e video sul centro sportivo, ma le immagini più importanti sotto esame sono quelle dei calciatori, esaminati anche dallo staff. Si è arrivati ad una lista di “Magnifici Dieci”, che dovrebbero essere lo zoccolo duro su cui costruire. In difesa spiccano i nomi di Mancini e Kumbulla, giovani di totale affidamento. Diverso discorso per Smalling, reduce da una stagione difficile. La sua età e il rischio di minusvalenza rendono complicata una cessione e la sua esperienza può essere utile a Mou. Non ci sono dubbi per Karsdorp e Spinazzola, protagonisti di un’annata positiva. Toccherà a loro dimostrare – alla Roma e a Mourinho – che le scelte sono state quelle giuste. Magari con un “nuovo” Totti nel motore.