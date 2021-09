Da Balzaretti a Liverani, allenatori ed ex giocatori incoronano la Roma

Toni, Liverani, Minotti, Balzaretti e Iachini hanno parlato anche del mercato dei giallorissi: "Mirato, con la garanzia Mourinho e un grande acquisto come Abraham"

Si è chiuso il mercato estivo e le big di Serie A hanno provato a mettere a segno i colpi giusti per rinforzarsi. Inter, Roma, Atalanta, Milan e Lazio sono le squadre che hanno convinto più di tutte, con i giallorossi che se la giocano per la palma della migliore. Su 'La Gazzetta dello Sport' sono stati intervistati alcuni ex giocatori e allenatori che hanno commentato il mercato di Pinto. "La Roma ha un primo grande acquisto: Zaniolo. Mancano forse un difensore e un centrocampista che non sono riusciti a prendere, ma davanti è davvero molto forte e c’è l’entusiasmo che porta Mourinho" , assicura Federico Balzaretti.

Anche Lorenzo Minotti applaude i giallorossi: "Le operazioni migliori le hanno fatte Roma, Milan e Inter. Parto dalla Roma che ha preso un portiere che è una garanzia. Ha investito su un attaccante come Abraham e ha colmato quasi tutte le lacune. Operazioni mirate. E c’è Mourinho". Per Iachini la garanzia della Roma è Mourinho,"al quale ha dato giovani importanti". Spazio poi a Luca Toni:"Il ritorno di Zaniolo è importante, ma su Abraham e Osimhen, che sono simili, voglio vedere: sono veloci e potenti, ma a volte perdono lucidità e concretezza dentro l’area". Infine il pensiero di Fabio Liverani:"Ha preso un grande allenatore e credo che Abraham sia davvero un ottimo investimento". Anche un altro ex Lazio come Marco Parolo ha detto la sua: "Roma e Napoli vivono sicuramente sull’effetto dei nuovi allenatori. Che portano una mentalità vincente. E Abraham sembra un buonissimo rinforzo per l’attacco".