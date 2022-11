Curve, c’è attesa per le scenografie. Questura, pronti mille agenti

Alle 18 andrà in scena il derby tra Roma e Lazio e allo Stadio Olimpico sono attese oltre 62mila persone (record storico di incasso). I due settori più caldi, ovvero la Curva Sud e la Nord, hanno in serbo due imponenti scenografie e le prove generali inizieranno questa mattina. Alle 8 la prepareranno i biancocelesti, mentre alle 11:30 toccherà ai ragazzi giallorossi, tra cui ci sarà anche un rappresentante degli ultras del Panathinaikos. Anche le tribune, scrive La Gazzetta dello Sport, saranno coinvolte. La Questura di Roma ha messo in campo più di 1000 agenti delle forze dell'ordine per il match.