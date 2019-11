Cuore Zaniolo: la maglia allo sfortunato Tommy

Zaniolo ha già capito che far felice un bambino, specie se meno fortunato, vale più di un gol. Per questo domenica sera al Tardini di Parma, nonostante il malumore per la sconfitta, Nicolò ha onorato la sua promessa e ha regalato la maglia a Tommaso, 5 anni, che lo aspettava accanto al pullman della Roma, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Tommy è un bambino affetto da atrofia muscolare spinale. Sabato sera si è presentato in hotel, ha fatto le foto con tutti, ma è solo quando ha visto il numero 22 giallorossi che si è illuminato davvero: “Nicolò è stato splendido e generoso – ha detto la mamma -. Ha mantenuto la promessa, inutile dire quanto lui sia stato felice, tanto che anche ieri ha sempre tenuto la maglia accanto. Davvero un bravo ragazzo”.

Orgogliosa anche la mamma di Zaniolo: “Ti amo perché sei tutto quello che sognavo potessi diventare, in primis un ragazzo buono e generoso”.