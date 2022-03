Cuccaro, piazza della chiesa intitolata a Liedholm: lite parroco-sindaco

Il primo cittadino vuole dedicare lo spazio all’ex allenatore della Roma. Il figlio Carlo: "Non dite che mio papà era ateo"

Lu e Cuccaro, paesi confinanti, tre anni fa sono stati fusi in un solo comune. Facile immaginare le discussioni in merito a una decisione che in un referendum fu largamente bocciata dagli abitanti di Cuccaro (meno di 300), ma largamente approvata grazie alla volontà di quelli di Lu (1.200). Il municipio è a Lu, le parrocchie sono due, in quella di Cuccaro fu celebrato il funerale di Liedholm nel 2007. Non distante dalla chiesa si trova Villa Boemia, la tenuta in cui aveva sede l’azienda vinicola del Barone, ceduta poi dal figlio Carlo. Il piazzale della parrocchia, dedicata a Maria Vergine Assunta, non ha ancora un nome e il sindaco ha deciso di intitolarlo a Nils Liedholm. A Cuccaro - racconta 'La Gazzetta dello Sport' - qualcuno ha storto il naso ed è stato costituito il “comitato don Giovanni Caprino”, con l’intento di far cambiare idea alla Giunta e di celebrare il parroco che per 44 anni aveva servito la comunità.