CSKA Sofia, Beltrame: “Spinazzola grande amico. Occhio Roma, siamo forti”

Quinti in campionato, con il tecnico esonerato da poco. Che momento è? “Non è facile, ma dobbiamo reagire. Ci dispiace per il mister, nel calcio queste cose succedono. Siamo un’ottima squadra, ci troviamo bene insieme. Ci è mancata un po’ di fortuna, in campionato e in Europa: col Cluj abbiamo fatto un’ottima gara, ma abbiamo preso due gol da calcio piazzato. Un peccato” dice Stefano Beltrame in forza al CSKA Sofia, ex centrocampista cresciuto nel vivaio della Juventus, intervistato da Nicolò Delvecchio su La Gazzetta dello Sport.

Chi deve temere la Roma? “La nostra forza è il gruppo, in partita sappiamo sempre cosa fare. Non dico un nome perché non sarebbe giusto, ma se giochiamo come sappiamo possiamo far bene. Per noi sarà una gara molto complicata, ma siamo arrivati in Europa a fatica e vogliamo rimanerci: il sogno è passare i gironi“.

Da italiano come sarà per lei giocare all’Olimpico, anche se vuoto? “Ci ho giocato in finale di Coppa Italia Primavera con la Juve, stadio incredibile. Deve darci una motivazione in più per fare bene. Per me sarà una partita speciale contro il mio grande amico Spinazzola: per un anno, in bianconero, siamo stati in camera insieme. Ci siamo sentiti subito dopo il sorteggio: giovedì ci scambieremo la maglia“.