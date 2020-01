Cristante va di corsa, potrebbe tornare in Coppa Italia

Tre mesi dopo Bryan Cristante è tornato a Trigoria. L’ex Atalanta da eri ha ripreso ad allenarsi quasi interamente in gruppo, con una piccola parte di lavoro personalizzato, e punta a essere convocato, almeno per la panchina, contro la Juventus. Poi, dalla sfida contro il Parma della prossima settimana in Coppa Italia, potrebbe tornare a giocare. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, lui va di corsa: c’è un Europeo da conquistare e un rinnovo di contratto (a breve) da firmare, ma c’è soprattutto la Roma, che lo aspetta a braccia aperte. Entro marzo potrebbe essere ufficializzato il rinnovo, orma alle ultime battute.