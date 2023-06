Cristante rinnova fino al 2027: “La Roma è una famiglia”

Dopo Chris Smalling, ecco l’ipoteca su un’altra colonna giallorossa , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , in attesa di firmare presto anche un bel tris. Ieri la Roma ha infatti ufficializzato il rinnovo fino al 2027 di Bryan Cristante , rinnovo che il giocatore e il club avevano già raggiunto da tempo e che doveva essere solo reso noto. È successo ieri, appunto, in attesa che nei prossimi giorni possa essere seguito anche da quello di Stephan El Shaarawy . Con il Faraone la fumata bianca ancora non è arrivata, ma le parti sono davvero ad un passo e niente fa pensare ad altre soluzioni se non a quella della firma.

Cristante è arrivato a Roma nel 2018, con questo contratto porterà il suo percorso in giallorosso a ben 9 stagioni totali. Esattamente come Smalling (che ha firmato fino al 2025) a fine contratto avrà giocato a Roma per sei anni. "Bryan negli anni è stato protagonista di una crescita costante - ha detto il gm giallorosso Tiago Pinto - Ha sempre messo gli interessi della Roma davanti a tutto e per noi incarna le doti che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, su tutte la professionalità e il coraggio!. Già, tanto è vero che Cristante ogni anno all’inizio parte nelle retrovie e poi finisce sempre con l’essere il giocatore più utilizzato di tutti o giù di lì. "Per me la Roma è diventata come una seconda famiglia - ha detto lui ieri - Qui sono diventato più uomo, papà e un giocatore con più esperienza. Sono contento di proseguire questo percorso. Ho sempre dato tutto per questi colori e così sarà fino al 2027".