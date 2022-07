Cristante piace, ma Mourinho lo blinda

Oltre a Wijnaldum, la parola d’ordine a Trigoria è vendere, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ma non solo per fare cassa, bensì anche per cercare volti nuovi per rinforzare la rosa. Così, se si punta a ottenere una quarantina di milioni complessivi dalle uscite di Veretout, Villar, diawara e Perez, occhio al corteggiamento su qualche big. Cristante, ad esempio, ha parecchio mercato, senza contare che, tenendolo, la Roma gli ha già promesso un importante aumento di stipendio. Ma Mourinho vorrebbe blindarlo. Tra i difensori sia Ibanez (in Premie League soprattutto) e Kumbulla. Qualora per uno dei due arrivasse una offerta importante, la Roma si muoverà per sostituirlo. Oltre allo svincolato Zagadou, piace anche Bailly dello United: la trattativa è avviata.