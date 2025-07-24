Dopo l'interesse del Como spunta quello dei bianconeri. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i club, ma la pista resta da tenere d’occhio nei prossimi giorni.

Redazione
Candela

Candela si unisce alla festa: in strada tra i tifosi per i 98 anni della Roma

Spunta una nuova possibile destinazione per  Cristante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Roma, attualmente impegnato nel ritiro estivo con la squadra di Gasperini, sarebbe finito nel mirino della Juventus. I bianconeri, alla ricerca di rinforzi per la mediana, starebbero valutando Cristante come un’opzione affidabile ed economicamente sostenibile. L’idea sarebbe quella di un’operazione in prestito, che permetterebbe alla Juve di inserire un giocatore d’esperienza senza un investimento immediato troppo oneroso. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i club, ma la pista resta da tenere d’occhio nei prossimi giorni.

cristante AS Roma Training Session

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