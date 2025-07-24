Spunta una nuova possibile destinazione per Cristante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Roma, attualmente impegnato nel ritiro estivo con la squadra di Gasperini, sarebbe finito nel mirino della Juventus. I bianconeri, alla ricerca di rinforzi per la mediana, starebbero valutando Cristante come un’opzione affidabile ed economicamente sostenibile. L’idea sarebbe quella di un’operazione in prestito, che permetterebbe alla Juve di inserire un giocatore d’esperienza senza un investimento immediato troppo oneroso. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i club, ma la pista resta da tenere d’occhio nei prossimi giorni.