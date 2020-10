Cristante, jolly a tuttocampo: con lui Fonseca ha l’usato garantito

Lo stadio dove sarà domani sera, sia che giochi dal primo minuto sia che parta dalla panchina, è quello in cui è cresciuto giorno dopo giorno, conoscendo campioni (Ibra su tutti) e conoscendo, a neppure 17 anni, il calcio dei grandi, quello della Champions. Oggi né la Roma né il Milan giocano la coppa più importante, ma Bryan Cristante sogna di tornare a farlo. Con la maglia giallorossa che si sta cucendo addosso come una seconda pelle. E non solo per quella fascia di capitano indossata per la prima volta dall’inizio giovedì scorso a Berna. Come scrive Massimo Cecchini su ‘La Gazzetta Sportiva’, Cristante, stimatissimo da Fonseca e da tutta la dirigenza, è una presenza importante nello spogliatoio, un giocatore che quando parla si fa ascoltare, anche dai più giovani, e un jolly prezioso in mezzo al campo, o in difesa, di cui l’allenatore fa raramente a meno.

Questa sua duttilità tattica, poi, può essere molto utile anche in chiave azzurra: se un anno fa sembrava destinato a faticare per essere nella rosa italiana per l’Europeo, ora sembra in lizza per un posto importante, visto che la sua capacità di dare equilibrio potrebbe far molto comodo a Mancini. In ogni caso, il giallorosso si adegua a quello che gli viene chiesto, non fa mai storie, cosa che piace tanto agli allenatori. Domani sera, a San Siro, farà di tutto per farsi rimpiangere da quel Milan in cui pure è cresciuto ed ha esordito in Serie A.

Era poco più che un ragazzino mentre adesso, dopo aver girato l’Italia da Nord a Sud (Palermo, Pescara e Atalanta) e l’Europa (Benfica), ha messo radici a Roma, intesa come squadra, ma anche come città. È in una villa con piscina e ampio giardino che abita, con i suoi due cani e la compagna Selene, che tra qualche mese lo renderà papà per la prima volta di una coppia di gemelli.