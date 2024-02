Cristante e Smalling, oggi tutta la verità. Con il Feyenoord Llorente torna titolare

Oggi Daniele De Rossi saprà se potrà contare o meno su Bryan Cristante per la partita di giovedì pomeriggio, a Rotterdam, contro il Feyenoord, sfida valida per l’andata del playoff di Europa League, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista giallorosso contro l’Inter è uscito per un problema che si trascina da tempo alla schiena. Ieri era a Trigoria a fare fisioterapia, oggi vedremo se si allenerà con il gruppo o meno. Esattamente come Chris Smalling, che domenica ha interrotto l’allenamento in corsa. Di certo Smalling, in caso, sarà a disposizione solamente per la panchina e niente di più. Al centro della difesa tornerà quindi a giocare Llorente, considerando che Huijsen non è nella lista Uefa.