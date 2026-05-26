Ora non chiamatela più banda del sesto posto. I tre senatori della Roma ieri, durante il brunch organizzato a Trigoria per festeggiare la Champions, hanno parlato a squadra e staff - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - tra emozione e voglia di giocare quella competizione che mancava da una vita. "Portare la Roma in Champions dopo tanti anni è un motivo d'orgoglio - ha esordito Mancini -. Vedervi tutti felici rende la cosa ancora più importante". Poi ha preso la parola Pellegrini: "Inseguivamo da tanto questo obiettivo. Il percorso è stato difficile ma ci abbiamo sempre creduto ed e merito di tutti". Infine, capitan Cristante: "Ci siamo compattati nel momento del bisogno".