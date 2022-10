Cristante: “Con Mou in Champions. Siamo concreti, vinceremo ancora”

Ecco uno stralcio dell’intervista a Sportweek del centrocampista: "Siamo più forti, c’è José"

Ecco Bryan Cristante: segni particolari campione d’Europa, attuale professione soldato agli ordini del generale José Mourinho.

Il centrocampista della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, che domani è atteso da una nuova prova da leader contro il Betis Siviglia, in quella che potrebbe essere la partita decisiva nel girone di Europa League, si è raccontato per “Sportweek”, il magazine in uscita sabato, mentre intorno a noi, al nuovo Adidas Store di Via del Corso, a Roma, fervevano le fibrillazioni da primi giorni.

Una cosa è certa: tutti gli addetti ai lavori con cui abbiamo parlato nel mondo del calcio, per Cristante adoperano due parole chiave: intelligenza e leadership. Quanto basta per non stupirsi del fatto che, avendo il doppio passaporto, anche il Canada lo avesse cercato per la nazionale. "Mio padre è nato lì – racconta - e sono stato cercato più volte dall’allenatore prima della convocazione con l’Italia. Avevo venti anni, ma non ci avevo mai pensato seriamente, anche perché i livelli erano molto diversi, soprattutto anni fa. Ma io sono italiano, non ho mai avuto dubbi. Sono stato in Canada solo una volta, mentre a Toronto sono rimasti i fratelli di mio nonno. I miei nonni invece ci hanno vissuto per lavoro, ma poi sono tornati in Italia. A quei tempi molti friulani partivano per il Canada".

Invece Bryan è diventato azzurro, ha vinto un campionato europeo, sogna il Mondiale per suturare una ferita ancora aperta("prima di smettere voglio giocarlo") e adesso ha come compito quello di riportare la Roma nell’Europa che conta.

"L’obiettivo è questo – spiega -. Qualcosa è cambiato con Mourinho e i Friedkin. Si percepisce una voglia diversa: più concretezza. L’allenatore ha portato la sua voglia di vincere, sa come farlo e ce lo sta trasmettendo". Ma se per il suo traguardo più importante dovrà attendere ("sogno di vincere la Champions"), per il resto vede una Roma in cammino. Per questo il Betis non fa paura. "Il traguardo è tornare in Champions – afferma -. Siamo una squadra forte. Abbiamo un mister che sa vincere e il nostro obiettivo deve essere quello. Dobbiamo fare le cose con calma, continuando a crescere nel percorso".

Nonostante la vittoria di San Siro contro l’Inter, per il momento sul fronte scudetto non vede i giallorossi in corsa. "Credo che la favorita sia il Milan. Ha continuità e ha già vinto. Penso che abbiano le migliori chance".