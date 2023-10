Cristante c’è sempre. Si è preso la Roma, ma quanti dubbi su Sanches e Aouar

È il vero punto fermo del centrocampo di Mou. Decisiva la sua versatilità

Redazione

Uno a centrocampo ha trovato una nuova brillantezza, rispolverando anche i vecchi ricordi di quando era all’Atalanta, prima di dover tornare a dare una mano in difesa per cause di forza maggiore, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Gli altri due invece il centrocampo giallorosso se lo dovevano prendere in mano, ma per motivi diversi tra di loro ancora non ci sono riusciti. Così in questa Roma succede che Bryan Cristante è sempre più indispensabile (come del resto è successo anche nelle stagioni scorse), mentre Renato Sanches e Houssem Aouar devono ancora conquistarsi quella scena che meritano sulla carta, anche se poi il campo è assai diverso dalla carta.

Così Cristante anche domani sera quasi sicuramente sarà in campo contro il Servette, in Europa League. Del resto, finora è quello che ha giocato più di tutti: 8 partite su 8 (come Paredes, Spinazzola e Mancini), ma rispetto agli altri lui non è uscito mai, neanche un minuto, giocando sempre dall’inizio alla fine.

Intanto Mou spera di poter contare davvero già da domani su Aouar, che sembrava poter lasciare il segno e che invece è finito presto nelle retrovie. Sia a Genova (in corsa) sia con il Frosinone (dal via) il tecnico portoghese gli ha preferito Bove, a dimostrazione di come il francese sia ancora fuori dal contesto di squadra. Tanto che lo stesso Mou lo ha sottolineato anche domenica sera, subito dopo la partita vinta contro i gialloazzurri di Di Francesco. "Aouar ha bisogno di tempo - ha detto - Con la palla è bravo, senza deve ancora conoscere le dinamiche difensive, c’è bisogno di tempo". Domani intanto Houssem dovrebbe giocare titolare e magari la cosa gli servirà per mettere dentro benzina e minuti e guadagnare un po’ più di ritmo. Cosa che invece per Renato Sanches è prevista per dopo la sosta.

A regime, probabilmente, Aouar e Sanches (finora per loro rispettivamente 243 e 98 minuti) saranno molto importanti per la Roma anche loro, considerando la qualità di entrambi. Intanto, però, l’unico davvero indispensabile è proprio Cristante. E Mou non ci rinuncia mai, che sia a centrocampo o in difesa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.