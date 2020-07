Cresce Carles Perez, l’unico sorriso in casa Roma

Nel mare di commenti negativi dei tifosi nel torrido inizio di luglio romanista, una goccia, positiva, nell’oceano, è quella di Carles Perez, scrive Chiara Zucchelli su La Gzzetta dello Sport.

L’attaccante arrivato dal Barcellona e riscattato praticamente subito dalla Roma, piede sinistro e volto intraprendente di chi non vuole arrendersi mai, contro l’Udinese, rispetto a tanti suoi compagni di squadra, è sembrato vivo nel fisico e nella testa. Ha corso, ha rincorso, ha tirato e lottato. E

In attesa che rientri Zaniolo e con Under fuori condizione, Carles Perez al momento è il titolare sulla fascia destra. A Napoli dovrebbe toccare ancora a lui, che contro l’Udinese è stato il migliore dei suoi per tiri nello specchio (3). È stato quello che ha dribblato di più e meglio (3 tentativi riusciti) e il romanista che ha subito più falli (2).

Durante questi due mesi di allenamenti è stato uno di quelli più positivi in tutti i test e soprattutto ha avuto la giusta dose di entusiasmo che ti dà solo una nuova avventura. Aspetti, questi, da non sottovalutare. La sua crescita è costante e, soprattutto in previsione dell’anno prossimo, la Roma può contare su un giocatore che non ha paura di tirare in porta o di sbagliare. In questo somiglia a Zaniolo e all’Under dei primi mesi, prima che il turco entrasse in una spirale di infortuni e partite negative.