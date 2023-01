Cremonese, Shomurodov resta il sogno per l’attacco

La Cremonese non si è mai arresa nonostante le otto sconfitte, come riporta La Gazzetta dello Sport. Domani ospiterà la Juve. Ma poi dovrà fare punti con Verona, Monza e Bologna snodi cruciali di una stagione complessa. È davanti che serve un uomo di esperienza in serie A che la butti dentro. Ieri Ariedo Braida si è lanciato all'assalto di Federico Bonazzoli. Il sogno resta sempre il romanista uzbeko Eldor Shomurodov. Felix resta un oggetto misterioso: sette gettoni e zero gol.