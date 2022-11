Cremonese, da Shomurodov a Gagliardini: servono quattro innesti per rilanciarsi

La Cremonese non molla la salvezza ed è pronta a rilanciare nel mercato di riparazione scrive Giorgio Barbieri su La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è quello di mettere nella rosa almeno quattro giocatori di categoria che possano dare una mano importante nella seconda parte del campionato. Se Cyriel Dessers ha parzialmente deluso in attacco (due soli gol in stagione), è proprio in quel settore che gli operatori di mercato grigiorossi vogliono incidere. I rapporti con la Roma, dopo il passaggio in grigiorosso di Milanese e Felix, sono decisamente ottimi e l’idea sarebbe quella di poter avere in prestito Eldor Shomurodov. I giallorossi sarebbero pronti a cedere a titolo temporaneo la punta uzbeca che aveva fatto molto bene con la maglia del Genoa. Su di lui ci sono diverse altre formazioni, ma la Cremonese potrebbe avere un certo vantaggio. I grigiorossi sarebbero pronti anche a chiedere alla Sampdoria Ciccio Caputo che in questa stagione non sta facendo benissimo ma ha un potenziale importante e grande esperienza. Già in estate la società lombarda aveva tentato l’approccio ma non se ne fece nulla. L'altro obiettivo è il centrocampo. Sempre dalla Roma resta viva l’idea Edoardo Bove, giovane che potrebbe arrivare in prestito.